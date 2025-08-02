02 Ağustos 2025, Cumartesi
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Alaçatı'da ünlü eğlence mekanında silahlı saldırı! Ünlü isim yaralandı
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Mekân sahibi ve oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı, çıkan olayda ayağından yaralandı. Şüpheliler kısa sürede gözaltına alınırken, saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı.