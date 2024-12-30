Umut Akyürek’in kızı uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı: Netflix özendirdi

Ne kadar zamandır tedavi görüyorsunuz? 59 gündür tedavi görüyorum. 73 gündür temizim. 90. günde tedavi programı tamamlanıyor ama ben biraz daha kalacağım. Daha önce 4 kez tedavi için psikiyatr servisine yatış yapmıştım. Ancak hiç faydası olmadı. İlaç bağımlısı da oldum. Tedavi görüyordum ama çıkınca yine yasaklı madde kullanmaya başlıyordum. Şimdi ise Liman Ayık Yaşam Derneği'nde sürdürdüğüm tedaviden çok memnunum. Buraya yatarken yasaklı maddeyi bırakmak istedim. Yasaklı maddeden kurtulmalıyım dedim. Buradaki hocalarım ve grup arkadaşlarımın da desteğiyle bıraktım, temiz kalıyorum. Kendimi de çok iyi hissediyorum.

Melek Bal (solda) Umut Akyürek (sağda) (Sabah)



Kaç yaşında, nasıl başladınız yasaklı maddeye?

13 yaşında başladım. Madde kullanmaya başladıktan sonra ailem ile bağlarım kopmaya başladı. Onlar ne kadar çabalasa da anne ve babamı düşman olarak görüyordum. Arkadaş çevrem, özellikle internet ortamında tanıştığım, sosyal medyada iletişimde olduğum kişiler, yasaklı maddeye başlamamda çok etkili oldu. Şimdi ne kadar büyük hata yaptığımın farkına vardım. Yasaklı maddeye merak duygusu ve özenme ile başladım. Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu.

"Dört defa tedavi gördüm ama faydası olmadı" dediniz. Neden?

Yasaklı madde kullanan arkadaşımla görüşmeye devam ediyordum. Tedavi olduğum için bir süre kullanmıyordum ama arkadaşlarım kullandığı için biriki defa kullanmayı reddetsem de sonra yeniden başlıyordum. Ortamdan uzaklaşmadığın sürece tedavi görsen de başlıyorsum. Hiç kimseyi de dinlemiyordum. Şimdi ise tamamen teslim oldum. Tedavide teslimiyet çok önemli. Arkadaşlarım yasaklı madde kullanmaya devam ediyor, onlar benim kadar şanslı değil.



KENDİME ÇIKIŞ YOLU ARADIM



Tedavi olmaya nasıl karar verdiniz?

Tedavi olmamı ailem çok istedi. Ben de aslında kendime bir çıkış yolu arıyordum. Yasaklı madde kullanarak bir yere varamayacağımı düşünüyordum. Liman'da tedaviye başlamadan önce 18 gün başka bir yerde tedavi gördüm. Buraya geldiğimde biraz korkuyordum ancak geldikten sonra hocalarımla, benim gibi bağımlılıktan kurtulmaya çalışan arkadaşlarımla birlikte olunca kendimi iyi hissettim. Bizi bizden başkası anlamaz. Yani yasaklı madde kullananların halini yine onun gibi bağımlılar anlar. Düşenin halinden anca düşen anlar. Buranın maneviyatı da bana çok iyi geldi.

OKULU BİLE BIRAKTIM



Buradan çıkınca neler yapmak istiyorsunuz, biraz anlatır mısınız?

Güzel Sanatlar Lisesi'nde resim okuyordum, madde bağımlılığımdan dolayı okulumu bırakmak zorunda kalmıştım. İki yıl okula hiç gidemedim. Okuluma devam etmek istiyorum. Buraya da ziyarete geleceğim, benim gibi bağımlılık tedavisi görenlere rehberlik etmek istiyorum. Ailemle daha fazla vakit geçirmenin hayalini kuruyorum. Kedilerim var, onlarla da vakit geçirmek istiyorum. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Tek şansızlığım ise en ufak bir olayda medyaya düşmem. Bu konudan dolayı rahatsızım.

Geleceğe dair hayaliniz nedir?

Resim yeteneğimden dolayı moda tasarımı istiyorum. Bir de müzikle de yakından ilgileniyorum. 300'e yakın bestem var. Sesimi anneme benzetiyorlar. Müzikle de uğraşmak istiyorum. Belki annemle birlikte şarkı da söyleriz. Şunu da söylemek isterim; 'Melek Sensin' hareketi başlatıp, kızlar evi açmak istiyorum. Yasaklı madde bağımlısı kızları kurtarmak için.



PSİKOLOJİK DESTEK ŞART



Sizin gibi yasaklı madde bağımlısı olanlara neler söylemek istersiniz?

Bu illet kurtulunamayacak bir şey değil. Kullananlar yasaklı maddeden kurtulamayacağını düşünüyor. Ortamlarda insanlar bırakmasın diye 'bir kere başladın mı kurtulamazsın' diyorlar. Ama bu gerçek değil. İstersen kurtulursun. Ben daha önce 4 defa tedavi gördüm, kurtulamadım ama Liman'a geldim ve burada bıraktım. Sadece ilaç kullanarak olmuyor. Psikolojik destek şart. Ben psikolojik destek alarak bu süreci yürütüyorum. Yasaklı maddeden kurtulabilirsiniz, umut var. Asla kurtulamam demeyin. Yeter ki yasaklı maddeyi bırakmaya kararlı ve istekli olun. 7 yıldır çoklu yasaklı madde kullanıyordum. Ben bıraktıysam, herkes bırakır. Eski arkadaşlıklarımı da tamamen bıraktım, buradan çıkınca da tamamen yeni bir sosyal çevrede olacağım. Eski çevreyle yeni hayatımı sürdüremem. Zaten bizim arkadaşlığımız yasaklı madde arkadaşlığıydı. Benim için yepyeni bir hayat olacak.