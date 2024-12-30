Artık karne yok! Bakan Tekin resmen açıkladı: İlkokullarda kalktı

Mülakat tartışmalarına da değinen Bakan Tekin, ʺMülakat performansına göre sıralama değişebilir.ʺ dedi (AA)

MÜLAKAT TARTIŞMALARI

Ben bu arkadaşlarla sohbet ediyorum. Diyorum onlara "Sana bir haksızlık varsa hemen şikâyetini yap, gereğini yapalım" diye... "Yok bana yapılmadı ama başka ilde bir arkadaşa daha yüksek bir not verildi" deniliyor. Tamam da mülakat bu ama. Şimdi burada komisyonlar arası adaletsizlik diye tanımlanabilecek bir şey yok. Burada şöyle bir tablo var. Israrla deniyor ki işte 'Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti." Şimdi ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Mülakat performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Mülakatın neticesinde bazı adaylarımızın -ki 60 bin kişi sınava girdi- içerisinde 1.000 küsur kişinin sıralaması değişmiş oldu. Bunlar da sıralaması değişmekten kastım; birinci olan kişiyi 20 bininci yapmamışızdır, 160. kişi, 180. olmuş. Dolayısıyla bu eleştiriler 'işte bunları da atayın' demek kabaca şu anlama geliyor. O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış olduk eğer o dedikleri olursa. Bu, siyasi karar alma mekanizmalarının üzerinde vesayet bu yani, hiç bu kadar tartışmaya gerek yoktu o zaman.

"OKUL ÖNÜNDE KUMANYA DAĞITILMASINA KARŞIYIZ"

Temizlikle ilgili yaz aylarında yaşadığımız tartışmadaki temel konu buydu. Böyle şov yapar gibi olmaz. Protokole uygun davranmak istiyorsanız buyurun gelin. Aynı şey yiyecek içecek için de geçerli. Okul yolunda tarihi geçmiş süt dağıtıldı gördünüz. 'İstediğimi dağıtacağım' bu olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden karşıyız buna. Önüne gelen kek, çikolata dağıtacağım derse olay başka yere gider.

MEB PROTOKOLLERİ

Ben hiçbir yerde hiçbir tanesinin ismini zikretmedim. Bir sivil toplum ya da meslek örgütüyle protokol imzalamamızın yegâne şartı, ilgili meri mevzuata göre bu kurumun meslek örgütü veya sivil toplum örgütü olarak kabul edilip edilmemesi. Onun dışında niyet okuma, ideolojik yaklaşım. Bir de protokolün içeriğine bakıyoruz.

DİJİTAL BAĞIMLILIK

Sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Bunu yapmak durumundayız. Bir örnek olsun diye söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Cinsellik içeren veya kumara yönlendiren uygulamalara yönlendiriyorlar. Biz de mesela bir uygulamaya giriyorsunuz pat diye karşınıza bir reklam geliyor, anlık olarak mesela çok oluyor, kapatmaya çalışırken bir basıyorsunuz uygulamaya girmiş oluyorsunuz. Hadi biz kendimizi kontrol edebiliriz ama çocuklar...