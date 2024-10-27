Netflix'ten soykırıma kalkan! Filistin yapımı filmleri kaldırdı | Tepkiler çığ gibi: "Ne oluyor Netflix hayırdır?

Dijital film platformu Netflix, soykırıma adeta kalkan oldu. Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Barış Harekatı'nı ele alarak çarpıtan ve Türk askerini hedef gösteren, Rum yapımı "Famagusta" adlı diziyle tepkilerin merkezine oturmuştu.

Türkiye'nin gündemine oturan ve geniş yankı uyandırırken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye karşıtı dizinin ülkemizde yayınlanmayacağını açıklamıştı.

NETFLIX, FİLİSTİN FİLMLERİNİ PLATFORMDAN KALDIRDI

Netflix, bu kez de Filistin düşmanlığı politikasıyla tepkilerin odağında. Platform, 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu ve Filistinlilerin yaşamlarına dair 32 farklı filmden oluşan seçkiyi sessizce kaldırdı. Bu durumu fark eden kullanıcılar, sosyal medyada boykot çağrısında bulunarak Netflix'e tepkilerini dile getirdi.

Platform, 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu ve Filistinlilerin yaşamlarına dair 32 filmi sessizce sessizce kaldırdı.

Durumu fark eden kullanıcılar boykot çağrısı yaptı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu filmlerin kaldırılmasının ardından yeniden yayınlanması için imza kampanyası başlattı.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ: LİSANSLARIN SÜRESİ DOLDU

Netflix'ten gelen açıklamada "Bu lisanslı movie koleksiyonunu 2021 yılında üç yıllığına piyasaya sürdük. Artık bu lisansların süresi doldu. Her zaman olduğu gibi, üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli kaliteli filmlere ve TV şovlarına yatırım yapmaya ve dünyanın dört bir yanından gelen sesleri kutlamaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞEN ZULMÜN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da, sosyal medya hesabından Netflix'in bu davranışına tepki göstererek şu açıklamada bulundu: "Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek? Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulmün üzerini örtmeye çalışıyorsunuz! Bu son girişiminiz, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçı ve yapımcılara büyük bir saygısızlıktır. Küresel bir platform olarak Netflix'in, Filistin'in sesi olan yapımları susturması kabul edilemez!"