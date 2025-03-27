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TMSF Polat çiftinin arabalarını satışa çıkarıyor!

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan lüks araçlar TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Komisyonun onayının ardından araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:31
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TMSF Polat çiftinin arabalarını satışa çıkarıyor!

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları TMSF tarafından satışa çıkarılıyor.

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞ

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürülmüştü (AA)Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürülmüştü (AA)

GÜVENLİK KAMERALARIYLA 24 SAAT İZLENİYOR

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürülmüştü (AA)Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürülmüştü (AA)

KAPALI ZARFLARDA TEKLİF

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.

Polat çiftinin araçlarının ihale tarihi (Ekran görüntüsü)Polat çiftinin araçlarının ihale tarihi (Ekran görüntüsü)

İHALE NE ZAMAN OLACAK?

İhale, 22 Nisan saat 10:00'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek. Detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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