TMSF Polat çiftinin arabalarını satışa çıkarıyor!

Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları TMSF tarafından satışa çıkarılıyor.
AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞ
Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.
GÜVENLİK KAMERALARIYLA 24 SAAT İZLENİYOR
TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.
Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.
KAPALI ZARFLARDA TEKLİF
İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek. Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.