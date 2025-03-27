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Oruç sonrası yediklerinize dikkat! Bayram edeyim derken kabız olmayın | İşte bağırsaklarınızı tıkır tıkır çalıştıracak o yiyecekler

Ramazan ayında uzun süreli açlık ve susuzluk bağırsak problemlerine yol açıyor. Orucun bitmesine az bir süre kala bu kez de bayram telaşı sardı. Ramazan sonrasında bayram sofraları her ne kadar mideyi şenlendirse de aslında bu durum oldukça zararlı. Değişen beslenme düzeni ile bağırsak hareketleri de etkileniyor ve bu durum kabızlığa neden oluyor. Bayramda sık yaşanan sorunlardan biri olan kabızlık için yediklerinizi iyi seçmeniz gerekiyor. Bazı yiyecekler var ki bağırsaklarınızın çalışmasına yardımcı olacağı gibi kabızlık sorununuzu da çözecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 23:35
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BAĞIRSAKLARINIZI TIKIR TIKIR ÇALIŞTIRACAK O YİYECEKLER

Oruç ayının başlangıcı ile beslenme alışkanlıkları değişti. Bu durum bağırsaklarda yaygın bir şekilde görülen kabızlığa neden oldu. Uzun süren açlık ve susuzluk nedeniyle çalışma düzeni bozulmuş bağırsaklar rahatsızlık oluşturabiliyor.

Bunun için beslenmeye dikkat etmek en önemli noktalardan biri. Bayramın yaklaşması ile telaş arttı ve birçok kişi bayram sofralarında afiyetle yemekleri ve ikramları tüketecek.

Uzmanlar, aşırı tatlı ve şekerli gıdaların kalp ve sindirim sistemi olmak üzere birçok konuda sorun oluşturdğunu belirtiyor.

Ancak bu durum o an ne kadar keyifli olsa da sonrasında probleme neden olabilir. Kabızlığın oluşması ile karın ağrısı yaşayabilir ve bu durum rahatsız edebilir. Gelelim nasıl önlenebileceği konusuna...

kabızlığının en önemli sebeplerinden biri de çok çay içmek. Siyah çayın sık tüketimi kabızlığa neden olabiliyor. Eğer çok çay tüketiyorsanız bunu azaltmakla işe başlayabilirsiniz. Saf soğuk sıkım zeytinyağı da en önemli çözümlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Su içmek. Susuz kalırsak kabızlık oluştur ve bunun önüne geçmek için sık sık su tüketmek vücut için oldukça faydalı.

Potasyumu en çok yüksek olan kayısı mürdüm eriği ve türk kahvesi de bu çözümlerden biri. Kabızlık da oldukça önemli çözümlerden biri incir. Özellikle aç karnına incir tüketimi ile bağırsaklarınızı çalıştırabilir ve kabızlığın önüne geçebilirsiniz..

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