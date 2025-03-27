Akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenleme: 7 yıl yedek parça ve 5 yıl güncelleme garantisi

Akıllı telefonlar ile tabletlerin çevreye duyarlı tasarımı için yeni düzenlemeler geliyor.

Geleceğin telefonları daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak. (AA)

YEDEK PARÇALAR EN AZ 7 YIL BULUNACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı tebliğ taslağına göre, cep telefonu ve tablet imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcileri, tamircilere batarya, kamera düzeneği, hoparlörler, ana mikrofonlar gibi yedek parçaları piyasaya arzın sona erdiği tarihten sonra en az 7 yıl boyunca sağlayacak.

SİGORTA İSTENECEK

Tamircilerden Türkiye'de zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın, faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek.