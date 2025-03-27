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Akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenleme: 7 yıl yedek parça ve 5 yıl güncelleme garantisi

BTK’nın hazırladığı yeni düzenlemelere göre, akıllı telefon ve tablet üreticileri cihaz piyasadan kalktıktan sonra en az 7 yıl boyunca yedek parça tedarik etmek zorunda olacak. Tamircilerden ise faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigorta sahibi olmaları istenecek. Öte yandan dayanıklılığı artırmak için telefonların herhangi bir koruyucu kaplama olmadan 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca toz ve suya karşı belirli bir seviyede koruma sunmaları şart olacak. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan bu düzenlemeler, 20 Haziran 2025’te yürürlüğe girecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.03.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 08:56
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Akıllı telefon ve tabletler için yeni düzenleme: 7 yıl yedek parça ve 5 yıl güncelleme garantisi

Akıllı telefonlar ile tabletlerin çevreye duyarlı tasarımı için yeni düzenlemeler geliyor.

Geleceğin telefonları daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak. (AA)Geleceğin telefonları daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak. (AA)

YEDEK PARÇALAR EN AZ 7 YIL BULUNACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı tebliğ taslağına göre, cep telefonu ve tablet imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilcileri, tamircilere batarya, kamera düzeneği, hoparlörler, ana mikrofonlar gibi yedek parçaları piyasaya arzın sona erdiği tarihten sonra en az 7 yıl boyunca sağlayacak.

SİGORTA İSTENECEK

Tamircilerden Türkiye'de zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın, faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan bir sigortasının bulunması istenecek.

Yeni düzenlemelerle akıllı cihazlarda sürdürülebilirlik artırılıyor. (AA)Yeni düzenlemelerle akıllı cihazlarda sürdürülebilirlik artırılıyor. (AA)

KİŞİSEL VERİLER GÜVENDE OLACAK

Ayrıca telefonların yeniden kullanıma hazırlık gereksinimleri de belirlenecek. Bu çerçevede cihazların, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayan ve adres defteri, kısa mesajlar, resimler, videolar, ayarlar ve çağrı geçmişi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kişisel bilgileri varsayılan olarak güvenli bir şekilde silen bir yazılım işlevi içermesi sağlanacak.

Telefonlar artık 45 düşmeye kadar dayanıklı olacak (AA)Telefonlar artık 45 düşmeye kadar dayanıklı olacak (AA)

45 DÜŞMEYE DAYANACAK

Cihazların güvenilir tasarım özellikleri taşıması için de bazı şartlar getiriliyor. Katlanabilir ekran üzerinde koruyucu kılıf ile kullanılmak üzere tasarlanmış akıllı telefonlar hariç olmak üzere, cihazların herhangi bir koruyucu kaplama, folyo veya koruyucu kılıf olmadan 45 kez düşmeyi geçmesi taahhüt edilecek.

Cihaz üreticileri, 7 yıl boyunca yedek parça sağlamaya devam edecek. (AA)Cihaz üreticileri, 7 yıl boyunca yedek parça sağlamaya devam edecek. (AA)

DAYANIKLILIKLARI ARTACAK

Ayrıca cihazlar, çizilme dayanıklılığı kapsamında belli bir sertlik seviyesinin altına düşürülemeyecek. Bunun yanı sıra toz ve suya karşı koruma özellikleri kapsamında cihazların, boyutu 1 milimetreden büyük katı yabancı cisimlerin girişine ve su sıçramasına karşı dayanıklı olması şart olacak. Telefonların dayanıklılıkları laboratuvar ortamında ölçülürken, yeni düzenlemeyle telefonun elden düşerek hasar görme süresi uzatılacak.

GÜNCELLEMELERİNE GARANTİ
İşletim sistemi güncellemeleri konusunda da imalatçı ve ithalatçıya bazı şartlar getirilecek. Bu kapsamda imalatçı ve ithalatçılar, cihazların piyasaya arzının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca, bir işletim sistemine güvenlik güncellemeleri, düzeltici güncellemeler veya işlev güncellemeleri sağlamaları durumunda, aynı işletim sistemine sahip bir ürün modeline ait tüm cihazlar için bu güncellemeleri ücretsiz olarak kullanıma sunacak.

Toza ve suya karşı daha dayanıklı telefonlar yolda. (AA)Toza ve suya karşı daha dayanıklı telefonlar yolda. (AA)

20 HAZİRANDA

Söz konusu tebliğ taslağı, AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Şayet tebliğ taslağı uygulamaya konur ise belirlenen şartlar, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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