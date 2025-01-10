Takside derin uyku paniği! Öldü sanıldı: Ekipler seferber oldu

Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA) Şahsın hiçbir tepki vermememsi üzerine panik yaşayan taksi şoförü, Kemer Meydanı'nda bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, nabzının ve kalbinin yavaş attığı tespit edildi.

Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA)



Polisin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı. Hiçbir tepki verilmemesi üzerine ise ekipler şahsı ticari taksiden sedyeye alımak için harekete geçti. İlk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülmek istenenen şahıs, o esnada gözlerini açtı. Bir süre sonra uyumaya başlayan şahsın tekrar derin uykuya geçmesini önlemek için ekipler yoğun çaba sarf etti.