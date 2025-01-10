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Takside derin uyku paniği! Öldü sanıldı: Ekipler seferber oldu

Akıllara durgunluk veren olay Bartın'da yaşandı. Bindiği ticari takside hareketsiz halde yatan şahsın hiçbir tepki vermemesi üzerine panik yaşayan şoför durumu polis ekiplerine bildirdi. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, şahsın derin uykuya daldığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 01:36
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Takside derin uyku paniği! Öldü sanıldı: Ekipler seferber oldu
TAKSİDE DERİN UYKUYA DALAN ŞAHSIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Bartın'da ticari taksiye binen Enes A. isimli şahıs, bir süre sonra takside derin uykuya geçti.

Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA) Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA)

Şahsın hiçbir tepki vermememsi üzerine panik yaşayan taksi şoförü, Kemer Meydanı'nda bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, nabzının ve kalbinin yavaş attığı tespit edildi.

Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA) Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA)

Polisin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı. Hiçbir tepki verilmemesi üzerine ise ekipler şahsı ticari taksiden sedyeye alımak için harekete geçti. İlk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülmek istenenen şahıs, o esnada gözlerini açtı. Bir süre sonra uyumaya başlayan şahsın tekrar derin uykuya geçmesini önlemek için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA) Böyle uyku görülmedi: Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti (Foto: İHA)

Tamamen uyandırılan şahsa herhangi bir hastalığının olup olmadığı soruldu. Şahıs, uzun yoldan geldiğini, aç ve yorgun olduğunu ifade etti. Ambulansa bindirilen şahıs tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

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