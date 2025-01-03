Bursa’da akılalmaz olay! Oyuncak silahla soyguna kalkıştı dayak yedi

Bursa 'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim (49), dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)

Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)



"BU BİR SOYGUNDUR"

O anları anlatan kuyumcu Tamer Ekim, "İçeride otururken biri içeri girdi, "Bu bir soygundur kaldır elleri" dedi. Ben de ona sakin olmasını söyledim. Bu esnada ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Elindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda, müdahale edip kendisine vurmaya başladım. Sonra 'Eyvah, eyvah' diyerek kaçmaya başladı. Bundan 10 yıl önce de Cuma vakti dükkanımı soymuşlardı. Helal bir lira haram 10 liradan iyidir" diye konuştu.