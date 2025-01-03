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Bursa'da akılalmaz olay! Oyuncak silahla soyguna kalkıştı dayak yedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan maskeli şüpheli, kuyumcu B.B.'nin, silahın oyuncak olduğunu fark etmesi üzerine darbedildi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 13:39
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Bursa’da akılalmaz olay! Oyuncak silahla soyguna kalkıştı dayak yedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim (49), dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

TRAJİKOMİK SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı. Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırganın elindeki oyuncak tabancayı alıp soyguncuyu vurmaya başladı.

Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)

Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)


"BU BİR SOYGUNDUR"
O anları anlatan kuyumcu Tamer Ekim, "İçeride otururken biri içeri girdi, "Bu bir soygundur kaldır elleri" dedi. Ben de ona sakin olmasını söyledim. Bu esnada ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Elindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda, müdahale edip kendisine vurmaya başladım. Sonra 'Eyvah, eyvah' diyerek kaçmaya başladı. Bundan 10 yıl önce de Cuma vakti dükkanımı soymuşlardı. Helal bir lira haram 10 liradan iyidir" diye konuştu.

Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)

Kayıplara karışan soyguncuyu yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)Şaka yapar gibi oyuncak silahla soyguna kalkışınca, kuyumcudan bir araba dayak yedi (İHA)

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