Bursa’da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı

Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (DHA)

YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.