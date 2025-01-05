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Bursa'da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 21:15 Güncelleme: 05.01.2025 21:20
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Bursa’da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı

Bursa'da Kadir Z. (20), tartıştığı amcası Efe Z.’yi (27) defalarca bıçakladı. Efe Z.’nin ağır yaralandığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kadir Z. polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, kendisine tepki gösteren vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

TARTIŞTIĞI AMCASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

AMCASINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı.

Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (DHA)Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı (DHA)

YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.

Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı gözaltına alındı (DHA)Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı gözaltına alındı (DHA)

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Efe Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi (DHA)Kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi (DHA)

KALABALIK ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Efe Z.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Kadir Z.'nin polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, kendisine tepki gösteren vatandaşlar tarafından linç edilmek istendiği görüntüler ortaya çıktı.

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Bursa’da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı Bursa’da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı Bursa’da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı

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