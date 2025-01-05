Bursa'da dehşet veren olay: Tartıştığı amcasını defalarca bıçakladı
Bursa'da Kadir Z. (20), tartıştığı amcası Efe Z.’yi (27) defalarca bıçakladı. Efe Z.’nin ağır yaralandığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kadir Z. polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, kendisine tepki gösteren vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.
AMCASINI DEFALARCA BIÇAKLADI
Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı.
YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ
Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.
GÖZALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Efe Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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