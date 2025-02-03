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Sokak köpeği dehşetinin adresi Diyarbakır! Çocuğa saldırdı 3 kişi yaralandı | "İnsanın illa ölmesi mi lazım?"

Son dönemlerde yaşanan sokak köpeği saldırılarına her geçen bir yenisi ekleniyor. Bu kez bir örnek de Diyarbakır'da yaşandı. Köpeklerin saldırdığı çocuğunu korumak isteyen kadın da dehşeti yaşadı. Olaya müdahale eden bir vatandaş da yaralandı. Korku dolu anlara tanıklık eden yaralı vatandaş yetkililer seslenerek "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz" dedi. Başıboş köpek saldırısı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 03.02.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:42
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SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİNİN ADRESİ DİYARBAKIR!

Sokak köpeği dehşetinin adresi bu kez Diyarbakır oldu. Köpeklerin saldırdığı kadın ve çocuğu kurtarmak isteyen vatandaş yaralandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

DİYARBAKIR'DA BAŞIBOŞ KÖPEK DEHŞETİ!

Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde dün akşam bir sitenin içerisine giren başıboş sokak köpeği bir çocuğa saldırdı. Çocuğunu korumaya çalışan anne, olaya müdahale eden site sakini ve site görevlisi, köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

"KADININ KÖPEKLE BOĞUŞTUĞUNU GÖRDÜK"

Yaralılardan site sakini Askeri Araz (48), dün akşam 22.30 sıralarında evde otururken bir kadının bağırdığını duyduğunu söyledi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: BELEDİYE ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMIYOR

Balkona çıktığında bir kadının köpekle boğuştuğunu gördüğünü belirten Araz, "Vakit kaybetmeden aşağı indim. Aşağı indiğim gibi köpek ile sitenin otoparkında karşılaştık. Köpek bana saldırdı, elimi ısırdı. Köpeği kadından uzaklaştırdık. Daha sonra 112'yi aradık. Bu çevre her taraf köpek dolu. Belediye üstüne düşeni yapmıyor. Yetkililer, üstüne düşeni yapmıyor. Işıklandırma yok, her tarafımız karanlık" dedi.

"3 KİŞİ YARALANDIK"

Mağdur olduklarını dile getiren Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz. Başıboş gezen köpeklerin biran önce toplatılıp, ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz. Komşum feci bir şekilde köpek tarafından ısırıldı. Köpek kuduz mudur değil midir bilmiyoruz. Aşı olduk. 3 kişi yaralandık. Bina görevlisi, kadın ve ben. Çocuğu annesi kurtardı" ifadelerini kullandı.

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