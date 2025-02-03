Ünlü Oyuncu Melisa Sözen ʺTerör örgütü propagandasıʺndan ifade verdi!

OLAYIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Melisa Sözen Fransa'da yayınlanan 'Le Bureau des Legends' adlı Fransız dizisinde PKK/YPG'li terörist olarak rol almış ve tepkilerin odağına yerleşmişti.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Sözen Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004-2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da rol aldı. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu.

2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012-2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırdı.Melisa Sözen ve Alican Yücesoy, bu dizide iki sevgiliyi oynarken aynı zamanda temmuz ayında Roma'da bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlenmişti ancak evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldılar. Sözen, Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü "Kış Uykusu" filminde başrol karakterlerden Nihal'i canlandırdı.

2014-2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015 te '' Beş Kardeş '' isimli dizide rol aldı.