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Sivas'ta doğal gaz faciası! Aynı aileden 4 kişi hastanelik oldu

Sivas’ta 3 katlı apartmanın en üst katında bir evde doğal gaz nedeniyle zehirlenen aile yakınlarını arayarak "Biz zehirlendik galiba" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 00:58 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 01:14
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SİVAS’TA DOĞAL GAZ FACİASI!

Sivas'ta doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

SİVAS'TA 4 KİŞİ DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİ!

Olay, akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi. Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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