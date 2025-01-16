16 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sivas’ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi!
Sivas’ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi!

Sivas’ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2025 00:58
Sivas'ta akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi. Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi. İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi. Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivas’ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi!
Sivas’ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi!
Sivas’ta 4 kişi doğal gazdan zehirlendi!
Elazığ’da Ay’ın bulutlar arasında geçişi görsel şöleni sundu!
Elazığ’da Ay’ın bulutlar arasında geçişi görsel şöleni sundu!
Kadıköy’de deniz yüzeyinde müsilaj tehdidi
Kadıköy’de deniz yüzeyinde müsilaj tehdidi
Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
Küçükçekmece’de 2 kişi sahte alkolden öldü!
Küçükçekmece’de 2 kişi sahte alkolden öldü!
Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor!
Sahte içki faciasında bilanço yükseliyor!
Şırnak’ta devrilen askeri araç yoldan kaldırıldı!
Şırnak'ta devrilen askeri araç yoldan kaldırıldı!
Gazze’de Filistinlilerin ateşkes sevinci!
Gazze'de Filistinlilerin ateşkes sevinci!
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Şarj kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Şarj kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Suriyeli ikizlerden okul arkadaşlarına duygusal veda
Suriyeli ikizlerden okul arkadaşlarına duygusal veda
14 yaşındaki çocuk patpatla 10 yaşındaki çocuğu ezdi!
14 yaşındaki çocuk patpatla 10 yaşındaki çocuğu ezdi!
Daha Fazla Video Göster