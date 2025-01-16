Adana'da silahlı kavga! 2 kardeş öldürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesine gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İki kardeş, çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis olay yerinde 12 adet boş kovan buldu.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:06 PAYLAŞ ABONE OL

Olay, saat. 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA) Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.