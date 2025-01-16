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Adana'da silahlı kavga! 2 kardeş öldürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesine gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İki kardeş, çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis olay yerinde 12 adet boş kovan buldu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:06
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Adana’da silahlı kavga! 2 kardeş öldürüldü

Olay, saat. 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)

Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.

Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)

Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Umut Akipa'nın öldüğünü belirlerken Serdar Akipa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı.

Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)

Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)Adana'da silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü (İHA)

Polis olay yerinden 12 adet boş kovan bulurken bölgede delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor.

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