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İstanbul'da lisede öğrenci dehşeti! Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

Büyükçekmece'de meslek lisesinde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre bir öğrenci bilgisayara bakma bahanesi ile odasına girdiği müdür yardımcısına saldırdı. Boğazından bıçaklanan müdür yardımcısı kanlar içinde kalırken saldırgan öğrenci ise koşarak uzaklaştı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken yaralanan öğretmen ise şikayetçi oldu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:05
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İSTANBUL’DA LİSEDE ÖĞRENCİ DEHŞETİ!

Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı.

SORUNLARI OLAN ÖĞRENCİ MÜDÜR YARDIMCISI BIÇAKLANDI

BİLGİSAYAR BAHANESİ İLE DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi.

ÖĞRETMEN KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA!

Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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