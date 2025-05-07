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Şişli'deki vahşette yeni görüntüler! Bahar Aksu'nun kaçırıldığı anlar kamerada

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından vahşice katledilen Bahar Aksu’nun, o anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu’nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2025 23:10
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ŞİŞLİ’DEKİ VAHŞETTE YENİ GÖRÜNTÜLER!

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından katledilen Bahar Aksu'nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti. Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

KAÇIRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI!

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu'yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu'nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.

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