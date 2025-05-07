Şişli'de sokak ortasında katledilmişti! Tehditler nedeniyle 2022'den beri ev değiştiriyormuş

Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:34

İstanbul, Şişli'de işe gitmek için evinden çıkan 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun yolu, Çanakkale'de sanayi işçiliği yapan ve silah kanuna muhalefet ile tehdit ve yaralamadan 5 ayrı suç kaydı bulunan eski kocası Rüstem Elibol tarafından otomobille kesildi. Genç kadın, Elibol ve arkadaşı Samet Salman tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldı.

Eski koca Elibol, Aksu'nun direnip bağırması üzerine yanında getirdiği silahla genç kadına 6 el ateş etti. Üçü başına 3'ü ise vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti. Salman olay yerine geldikleri araca binerek kaçtı. Yaya kaçan katil Elibol polis tarafından yakalandı. Saldırgan Salman, cinayete yardım eden Semih Yapar ve Aziz Başkan isimli arkadaşlarıyla Silivri'de yakalanarak, gözaltına alındı.