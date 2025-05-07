Şişli'de sokak ortasında katledilmişti! Tehditler nedeniyle 2022'den beri ev değiştiriyormuş
Geçtiğimiz gün Şişli'de sokak ortasında eski kocası tarafından katledilen Bahar Aksu'nun boşandığından bu yana tehdit edildiği ortaya çıktı. 34 yaşındaki kadının tehditler nedeniyle sürekli olarak ev değiştirdiği öğrenilirken, katil koca Rüstem Elibol'un ise 5 ayrı suç kaydı bulunduğu bildirildi.
İstanbul, Şişli'de işe gitmek için evinden çıkan 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun yolu, Çanakkale'de sanayi işçiliği yapan ve silah kanuna muhalefet ile tehdit ve yaralamadan 5 ayrı suç kaydı bulunan eski kocası Rüstem Elibol tarafından otomobille kesildi. Genç kadın, Elibol ve arkadaşı Samet Salman tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldı.
Eski koca Elibol, Aksu'nun direnip bağırması üzerine yanında getirdiği silahla genç kadına 6 el ateş etti. Üçü başına 3'ü ise vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti. Salman olay yerine geldikleri araca binerek kaçtı. Yaya kaçan katil Elibol polis tarafından yakalandı. Saldırgan Salman, cinayete yardım eden Semih Yapar ve Aziz Başkan isimli arkadaşlarıyla Silivri'de yakalanarak, gözaltına alındı.
ÇOCUĞA TACİZ, TEHDİT...
Emniyetteki kimlik ve sabıka sorgulamasında, çocuğa cinsel taciz ve yaralama suçundan kaydı bulunan kahveci Semih Yapar(33) ile boya ustası Aziz Başkan'ın (44) "Bizi 'Gezmeye gidiyoruz, bendensiniz' diyerek İstanbul'a götürdü" diye ifade verdiği öğrenildi. Katil Elibol'un ise 3 yıl önce boşandığı Bahar'ı tehdit ettiği tespit edildi.
Polis incelemesinde, 2020'de henüz 1 yıllık evliyken dövüp ölümle tehdit ettiği genç kadından 2022'de boşanan Elibol'un uzun süreden beri "Benim olacaksın, yine bana döneceksin, başka çıkışın yok" diyerek tehditlerde bulunduğu, Aksu'nun 3 yıl önce yaptığı suç duyurusuna rağmen korktuğu için yeniden suç duyurusunda bulunamadığı öğrenildi. Elibol'un emniyetteki ilk ifadesinde "Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum" dediği öğrenildi.