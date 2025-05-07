Uluslararası zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 35 kapsül yutmuşlar

Antalya'da uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs, havalimanında yakalandı. ÜSTlerinden uyuşturucu madde çıkmayan şüpheliler, cihaza sokulup iç muayeneleri yapıldığında ise 35 kapsül eroini yuttukları anlaşıldı. Şüphelilerin havalimanına girişleri, yakalanmaları ve muayene anları kameralara yansıdı.

İRAN'DAN VAN'A GELDİLER

Antalya Emniyeti, başarılı bir uyuşturucu operasyonuna daha imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.S. ve F.M.K. isimli şahısların İran ülkesinden Van'a geçtiği ve uyuşturucu maddeyi yutma yöntemi ile Antalya'ya gelip kentte bunları torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığı ile piyasaya sürecekleri yönünde bilgi edindi.