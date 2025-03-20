Ramazan davulcularının "bahşiş" kavgası!

Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Meydan savaşını andıran çok sayıda kişinin karıştığı sopalı, demirli, bıçaklı ve taşlı kavgada çok kişi yaralandı.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:12 PAYLAŞ ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde çarşı merkezi Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma sonrası kavga çıktı. KONYA'DA BIÇAKLI, SOPALI KAVGA KAMERADA Sopa, demir, bıçak ve taş kullanılan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kimisinin kaçıp kimisinin kovaladığı meydan savaşını andıran kavgada, zaman zaman yere düşenler oldu.

Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA) Yere düşenlerin de dayak yediği kavgada, elinde bıçak olan kişiler de dikkat çekti. Çevreden vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği kavga dakikalarca sürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.