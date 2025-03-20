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Ramazan davulcularının "bahşiş" kavgası!

Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Meydan savaşını andıran çok sayıda kişinin karıştığı sopalı, demirli, bıçaklı ve taşlı kavgada çok kişi yaralandı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:12
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Ramazan davulcularının bahşiş kavgası!

Olay, öğle saatlerinde çarşı merkezi Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma sonrası kavga çıktı.

KONYA'DA BIÇAKLI, SOPALI KAVGA KAMERADA

Sopa, demir, bıçak ve taş kullanılan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kimisinin kaçıp kimisinin kovaladığı meydan savaşını andıran kavgada, zaman zaman yere düşenler oldu.

Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)

Yere düşenlerin de dayak yediği kavgada, elinde bıçak olan kişiler de dikkat çekti. Çevreden vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği kavga dakikalarca sürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)

Kavgada 12 kişinin yaralandığı belirtilirken, kavganın taraflarından bir grup Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne, diğer grup ise Ömeranlı Mahallesindeki hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)

Yaralılar tedavi altına alınırken, tedavilerinin ardından polis merkezine getirilecekleri belirtildi.

Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)Konya'da bıçaklı sopalı kavgadan görüntü (DHA)
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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