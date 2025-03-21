Bugün okullar tatil mi? 21 Mart’ta okul var mı? İşte kar tatili edilen il ve ilçeler listesi

Türkiye genelinde soğuyan hava dalgası birçok kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ile birlikte valiliklerden peş peşe kar tatili uyarısı geldi. Yurt genelinde birçok kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilirken, bugün okulların durumu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, "Bugün hangi illerde okullar tatil olacak? 21 Mart Cuma tatil edilen iller ve ilçeler listesi...
ERZİNCAN
Erzincan'da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meteorolojiden alınan verilere göre, ilimiz genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi beklenmektedir. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
BAYBURT
Bayburt'ta devam eden kar yağışı nedeniyle Demirözü ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle; İlçemiz genelindeki tüm eğitim öğretim kurumlarında 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacaktır" denildi.
KIRŞEHİR
Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
YOZGAT
Yozgat'ta il merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "21 Mart 2025 Cuma günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve buzlanma göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.
ORDU
Ordu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Cuma günü 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmen eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
SAMSUN
Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede ve birçok okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Samsun'da birçok ilçe ve okulda kar yağışı nedeniyle 21 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitime ara verilen okul ve ilçelerle alakalı yapılan yazılı açıklamada Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik'te tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Alaçam ilçesinde Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu
Atakum ilçesinde Sarayköy İlk /Ortakokulu ve Özeren Şehit Metin Arslantürk İlk /Ortakokulu
Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ve özel eğitim okullarında
Çarşamba ilçesinmde Yeşilalan, Dişçi ve Topcu mahallelerinden taşıma yoluyla Gökçeçakmak ilk/ortaokulu ve Gülören İlkokulu, Kabaceviz İlk/Ortaokuluna gelen; Köroğlu, Karakaya, Yeşildere mahallelerinden Ağcagüney Anadolu Lisesi,
Salıpazarı ilçesinde Tahnal İlk-Ortaokulu tamamen, Konakören İlk-Ortaokulu (Suluca, Sadırlık, Karakaya güzergahı) ve Muslubey İlk- Ortaokulu (Karadere, Kestanepınar güzergahı)
Tekkeköy ilçesinde Yaylageriş İlkokulu, Yaylageriş Ortaokulu, Sarıyurt Ali Osman Gür İlkokulu ve Sarıyurt Ali Osman Gür Ortaokulu
Terme ilçesinde Ambartepe İlk/Ortaokulu,
Yakakent ilçesinde Büyük Kırık, Birleştirilmiş sınıflı ilkokul ve Karaaba Şehit Bayram Aksu ilkokulu ve ortaokulun eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.