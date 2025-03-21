Bugün okullar tatil mi? 21 Mart’ta okul var mı? İşte kar tatili edilen il ve ilçeler listesi

Kırşehir 'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Fotoğraf-AA Arşiv

YOZGAT

Yozgat'ta il merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "21 Mart 2025 Cuma günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve buzlanma göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.