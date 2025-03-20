Bomba transfer hamlesi: Ada ekibinden Fenerbahçe’ye!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için mücadele eden Fenerbahçe, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalara şimdiden başladı.
Sarı-lacivertli ekipte lige verilen arada gözler transfer harekatına çevrildi. Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü için temaslarını başlattı.
ADA EKİBİNDEN FENERBAHÇE'YE
İngiliz basınında yer alan habere göre; Güney Koreli yıldız, sezon sonu İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon Heung-min Son'un yeni adresi Fenerbahçe olabilir.
32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı. Akşam'ın derlediği habere göre, Heung-min Son'un en ciddi talibi Fenerbahçe.
MOURINHO DEVREDE
Sarı-lacivertlilerde oyuncuyu ikna etmek için eski hocası Jose Mourinho devreye girdi.
İSTATİSTİKLERİ
Heung-min Son, bu sezon Tottenham formasıyla şu ana kadar 40 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 34'ünde ilk 11'de yer aldı.