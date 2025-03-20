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Bomba transfer hamlesi: Ada ekibinden Fenerbahçe'ye!

Milli arada gelecek sezon planlaması için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe bomba bir transfer hamlesi için haretete geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho da eski öğrencini kadroya dahil etmek için devreye girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:21
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Bomba transfer hamlesi: Ada ekibinden Fenerbahçe’ye!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için mücadele eden Fenerbahçe, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalara şimdiden başladı.

Sarı-lacivertli ekipte lige verilen arada gözler transfer harekatına çevrildi. Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü için temaslarını başlattı.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

ADA EKİBİNDEN FENERBAHÇE'YE

İngiliz basınında yer alan habere göre; Güney Koreli yıldız, sezon sonu İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon Heung-min Son'un yeni adresi Fenerbahçe olabilir.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı. Akşam'ın derlediği habere göre, Heung-min Son'un en ciddi talibi Fenerbahçe.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

MOURINHO DEVREDE

Sarı-lacivertlilerde oyuncuyu ikna etmek için eski hocası Jose Mourinho devreye girdi.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

İSTATİSTİKLERİ

Heung-min Son, bu sezon Tottenham formasıyla şu ana kadar 40 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 34'ünde ilk 11'de yer aldı.

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