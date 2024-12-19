PSG’nin kalecisi Donnarumma kanlar içinde yerde kaldı! Endişe veren sakatlık

Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG , dün akşam karşı karşıya geldi. Fransa Süper Kupa finalinde yeni yılın ilk haftasında birbirleriyle oynayacak olan iki takım, bu yüzden ligdeki maçlarını erken oynadı.

PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma, Monaco maçında yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı. (AFP)

PSG ZORLU MAÇI KAZANMAYI BİLDİ

Zorlu mücadeleyi PSG, 4-2'lik skorla kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. PSG'nin gollerini Desire Doue, Ousmane Dembele (2) ve Gonçalo Ramos kaydederken, Monaco'nun gollerini Eliesse Ben Seghir ve Breel Embolo attı.

Donnarumma, sakatlık sonrası tedavi için sahadan çıkarken endişeli anlar yaşandı. (AFP)

BÜYÜK TALİHSİZLİK

Maçın ilk yarısında yaşanan talihsiz bir olay, büyük endişeye yol açtı. 16. dakikada Monaco'dan Wilfried Singo'nun ayağı, PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne çarptı. Donnarumma yere düşerken, saha içinde ilk müdahale yapıldı. Ancak, tedavi sonrasında kaleci maça devam edemedi ve yerini Matvey Safonov'a bıraktı.

Donnarumma'nın sakatlığı, PSG taraftarlarını derinden üzüntüye boğdu. (AFP)

"DONNARUMMA'NIN YÜZÜNDE YARALAR VAR"

Maçın ardından PSG, Donnarumma'nın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Kulüp, Donnarumma'nın yüzünde ciddi yaralar ve travmalar olduğunu belirtti. İtalyan kaleci, Paris'e dönecek ve bir dizi kontrol yapılacak. Ayrıca, birkaç gün boyunca hareketsiz kalması gerektiği ifade edildi.