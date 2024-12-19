Galatasaray’dan paket transfer! Lyon’a kanca: Mikautadze ya da Orban

Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Paulo Dybala ve Milan Skyriniar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekipten yeni hamleler geldi.