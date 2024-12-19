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Galatasaray'dan paket transfer! Lyon'a kanca: Mikautadze ya da Orban

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 10:13
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Galatasaray’dan paket transfer! Lyon’a kanca: Mikautadze ya da Orban

Devre arasında transfer dönemine gidilirken çalışmaları hız kazanan Galatasaray'dan çarpıcı bir hamle daha geldi. Sarı-kırmızılı yönetim Lyon forması giyen iki golcü Georges Mikautadze ve Gift Orban için harekete geçti.

Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Paulo Dybala ve Milan Skyriniar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekipten yeni hamleler geldi.

(AA)(AA)

ROTA FRANSA

Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirdi. Cimbom'un Lyon forması giyen iki dünya yıldızının peşine düştüğü iddia edildi.

Gift Orban ve Georges Mikautadze Gift Orban ve Georges Mikautadze

LYON'DAN PAKET TRANSFER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban'ın şartlarını sordu.

Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncu hem de kulüple görüşmelerin başladığı belirtildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (AA)Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (AA)

CİMBOM ISRARLI

Yönetimin, iki golcüden birini kadrosuna katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

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