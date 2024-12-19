Galatasaray'dan paket transfer! Lyon'a kanca: Mikautadze ya da Orban
Devre arasında transfer dönemine gidilirken çalışmaları hız kazanan Galatasaray'dan çarpıcı bir hamle daha geldi. Sarı-kırmızılı yönetim Lyon forması giyen iki golcü Georges Mikautadze ve Gift Orban için harekete geçti.
Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Paulo Dybala ve Milan Skyriniar'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekipten yeni hamleler geldi.
LYON'DAN PAKET TRANSFER
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray Lyon forması giyen Georges Mikautadze ve Gift Orban'ın şartlarını sordu.
Sarı-kırmızılı yönetimin hem oyuncu hem de kulüple görüşmelerin başladığı belirtildi.
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