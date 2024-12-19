Genç avukat dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı!

Genç kadın, güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırmak istediğini söyledi. İddiaya göre doldu işlemini estetisyen olduğunu söyleyen Yasemin İ. gerçekleştirdi.

Dudak dolgusu hayatını karattı!

DUDAK DOLGUSUNDAN BAŞI YANDI

Sabah'ın haberine göre Estetik merkezinden mutlu ayrılan genç avukat, kısa bir süre sonra adeta cehennemi yaşadı. İddiaya göre Elif Ç.'nin dudak üstü bölgesinden burun ucuna kadar morluklar ve yaralar oluşmaya başladı, ağrılarının arttı. Soluğu hastanede alan genç kadının tedavisi yapıldı. Ancak yaptırdığı dudak dolgusundan dolayı başı yanan Elif Ç, savcılığın yolunu tuttu.

"DUDAK DOLGUSU YAPMADIM"

Genç avukatın kendisine dudak dolgusu yapan Yasemin İ.'den şikayetçi olması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Yasemin İ., estetik kliniğinin bulunmadığını, kimseye böyle bir tedavi uygulamadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak Elif Ç.'nin dosyaya giren doktor raporu gerçeği ortaya çıkardı.