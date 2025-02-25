Polis aracı ve tır birbirine girdi! Kazadan acı haber: 1 şehit 2 yaralı

Konya'da tırın seyir halinde olan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi Saadet Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta bir tır, seyir halinde olan polis aracına çarptı.

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU!

Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur S. olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları O.D. ve H.S. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurları ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Şubat 2025 günü Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerimizin devriye görevini ifa ettiği esnada Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında seyir halinde bir tırın ekip otosuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen kazada ekip otosunda bulunan bir polis memurumuz malesef olay yerinde şehit olmuştur. 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurlarımızın tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Elim kazada şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.