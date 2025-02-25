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İzmir'de at eti skandalı! Ramazan öncesi vatandaşa yedireceklerdi: Suçüstü yakalandılar

İzmir'de Ramazan ayı öncesi vatandaşa at eti yedirmek isteyenler şahıslar ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 18:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 18:50
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İZMİR’DE AT ETİ SKANDALI!

İzmir'in Konak ilçesinde at kesimi yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RAMAZAN ÖNCESİ VATANDAŞA AT ETİ YEDİRECEKLERDİ!

AT ETİ YEDİRECEKLERDİ

Olay, 23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana geldi. Polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

AT PARÇALARI BULUNDU

Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu. Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.

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