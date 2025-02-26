Bitlis 'te kar kalınlığı merkezde 60 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 buçuk metreye ulaşırken, meteoroloji yetkilileri de bu sene yağan kar miktarının toplamda 2 metre 80 santimetreyi bulduğunu belirtti.

Bitlis’te tek katlı evler kara gömüldü (İHA)

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler ve arabalar kara gömüldü.