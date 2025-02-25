Polis aracı ve tır birbirine girdi! Kazadan acı haber: 1 şehit 2 yaralı

Konya'da yaşanan feci kazadan kahreden haber geldi. Tırın seyir halinde olan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru şehit olurken 2 polis memuru ise yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. Kazaya ilişkin Konya Valiliği tarafından yapılan açılamada "1 polis memurumuz maalesef olay yerinde şehit oldu, 2 polis memurumuz yaralandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

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