Özel kreşte skandal! 2 yaşındaki bebeğe uyku odasında işkence

Antalya'daki özel kreşte 2 yaşındaki bebeğe işkence (AA) Kızının ısırılmasıyla ilgili kreş yönetiminden fotoğraf istemesine rağmen uyuduğu ve ortamın karanlık olduğu söylenerek oyalandığını söyleyen Altıparmak, şunları kaydetti: "Kreş yönetimi telefonda kızını darbeden çocuğun kreşle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Bunun üzerine daha çok endişelenmeye başladım ve kreşe gittim. Bana yaşanan olayla ilgili görüntü olmadığını söyleyip kızımı getirdiler. Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içinde kanlar kurumuştu. Olayın ne olduğunu sorduğumda yine ısırılma olduğunu söylediler. Kızımın ağlamaktan gözleri şişmişti. Çocuğumu hastaneye götürmeyen kreş yönetimi ben kızımı kontrol ederken hastaneye götürmeyi teklif etmeye başladı. Eşimle kızımı alıp hastaneye götürdüğümde doktor kızımdaki yaraların basit bir ısırılma olayı olmadığını, ciddi şekilde darbedilme olduğunu söyledi ve darp rapor edildi." Altıparmak, kızının olayın ardından uykudan ağlayarak uyandığını ve uykuya dalmak istemediğini ifade etti.

Antalya'daki özel kreşte 2 yaşındaki bebeğe işkence (AA) "DURMADAN KIZIMA EZİYET EDİLİYOR" Baba Altıparmak da eşinin aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, kızını gördüğünde yüzünde morluk, yara, kulağında, burnunda kanama ve her yerinin yara bere içinde olduğunu anlattı. Kreş yönetiminin ilk aşamada görüntüleri kendilerine göstermediğini aktaran Altıparmak, "Savcılık aracılığıyla görüntüleri aldığımızda olayın ne kadar vahim olduğunu gördük. Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu. Görüntülerde iki çocuk kızımı acımasızca darbediyor, 15 dakika boyunca üzerine çıkıyor, bezini çıkarıp yerde sürüklüyor, tekmeliyor ve her yerini ısırıyorlar. O kadar caniliğe maruz kalıyor ki, durmadan kızıma eziyet ediliyor" diye konuştu.