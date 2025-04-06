Atina’daki Mehmet Nezir İşlek cinayetinde flaş detaylar! En yakını kurşun yağdırmış: Dikkat çeken 250 bin dolar detayı

Fotoğraf- A Haber Arşiv İnfazın, İşlek'in nerede olduğunu bilen yakın koruması tarafından tetikçilere bilgi sızdırılarak gerçekleştiği bilgisine ulaşan polis, saldırganların Türk vatandaşı olduğunu ve infazdan kısa bir süre önce Viotia'nın Oinofyta kentindeki Sığınmacılar İçin Kontrollü Geçici Barınma Kampı'na yerleştiğini tespit etti.

Fotoğraf- A Haber Arşiv ÖLÜM SÖZLEŞME BEDELİ 250 BİN DOLAR Olay günü kaldıkları mülteci kampından kaçan 2 saldırganın, Oinoi Tren İstasyonu'ndan bir trene binerek Larissa istasyonuna doğru yola çıktığını ardından Atina'nın merkezindeki bir kafeye geçerek beklemeye başladıklarını kamera görüntüleriyle tespit eden Yunan polisi, İşlek'in otomobilini binmesinin ardından kanlı infazı gerçekleştirdiklerini ve Patision Caddesi'ne doğru koşarak izlerini kaybettirdiklerini belirledi.