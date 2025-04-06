Atina’daki Mehmet Nezir İşlek cinayetinde flaş detaylar! En yakını kurşun yağdırmış: Dikkat çeken 250 bin dolar detayı

Kasım 2024'te Yunnaistan'ın başkenti Atina'da öldürülen ve kırmızı bültenle aranan Mehmet Nezir İşlek cinayetinde ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
5 Kasım 2024 tarihinde Atina'nın Kypseli'deki Lesvous Sokak'ta uyuşturucu bulundurma ve tedarik davaları da dahil dosyası kabarık olan Mehmet Nezir İşlek, 2022 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Yunan makamları tarafından tutuklanarak Korydallos Cezaevi'ne girdi ancak bir süre süre sonra serbest bırakıldı.
ÖLÜM EMRİ VERİLDİ SOKAK ORTASINDA İNFAZ EDİLDİ
Türkiye'de de aynı suçlardan aranan, hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılan ve yakalanamayan İşlek bir başka çete tarafından "uyuşturucu anlaşmazlığı" sebebiyle tehdit alıyordu.
İnfaz emri verilmesinin ardından İşlek korumalarla gezerek kendini sakladı. 5 Kasım'da akşam saatlerinde bir kafeden çıkarak arabasına binmek istediği esnada kurşun yağmuruna tutuldu. 2 kişinin silahlı saldırısında 9 el ateş edilen İşlek kafasına ve göğsüne aldığı kurşunlarla ağır yaralandı. İşlek olay yerinde hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinde hızla uzaklaştı.
KURŞUN YAĞDIRAN YAKIN KORUMASI ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre olayın hemen ardından başkentte yaşanan infaza ilişkin soruşturma başlatan Yunan polisi kısa sürede olayla ilgili detaylara ulaştı. Olay yeri güvenlik kameralarından yola çıkan polis, cinayetten 40 gün sonra Agios Panteleimonas'taki bir çöp kutusunda cinayet silahını, kovanları ve saldırganların ceketlerini buldu.
İnfazın, İşlek'in nerede olduğunu bilen yakın koruması tarafından tetikçilere bilgi sızdırılarak gerçekleştiği bilgisine ulaşan polis, saldırganların Türk vatandaşı olduğunu ve infazdan kısa bir süre önce Viotia'nın Oinofyta kentindeki Sığınmacılar İçin Kontrollü Geçici Barınma Kampı'na yerleştiğini tespit etti.
ÖLÜM SÖZLEŞME BEDELİ 250 BİN DOLAR
Olay günü kaldıkları mülteci kampından kaçan 2 saldırganın, Oinoi Tren İstasyonu'ndan bir trene binerek Larissa istasyonuna doğru yola çıktığını ardından Atina'nın merkezindeki bir kafeye geçerek beklemeye başladıklarını kamera görüntüleriyle tespit eden Yunan polisi, İşlek'in otomobilini binmesinin ardından kanlı infazı gerçekleştirdiklerini ve Patision Caddesi'ne doğru koşarak izlerini kaybettirdiklerini belirledi.
Tetikçilerin kimliklerini kısa bir sürede tespit edilmesinin ardından, iddiaya göre Mehmet Nezir İşlek'in infaz emrini Türkiye'nin en organize kapkaç çetesi lideri Nedim S.'nin verdiği tespit edildi.
Sorguç'un İşlek'i öldürmek için tetikçileri Türkiye'den gönderdiği ve ölüm sözleşme bedeli olarak 250 bin dolar ödediği iddia edildi.
Saldırganların olayın hemen ardından belirlenirken, uluslararası düzeyde hırsızlık, silahlı soygun, yetkililere direnme, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütüne katılma, silah yasalarını ihlal, nitelikli hırsızlık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından arandığı tespit edildi.
NEDİM S. SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
İşlek'in öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen Nedim S.'nin ise suç dosyası kabarık çıktı. 2006 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Bataklık operasyonunda çökertilen çetenin, aralarında adam öldürmek, küçük yaşta çocuklara zorla hırsızlık yaptırmak, silahla yaralama, mesken kurşunlama, işkence, kaçakçılık, sahtecilik gibi suçların bulunduğu 84 olayın faili olduğu belirlendi.