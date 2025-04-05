Ekmekten çıkanlar mide bulandırdı! Firmaya bildirince tehdit edildi

Müvekkilinin işletme tarafından tehdit edildiğini kaydeden avukat Süleyman Kesici, "Müvekkilimin başına gelen olay, son derece tiksindirici ve iğrendirici bir durum. Gıda işletmelerinden hijyen standartlarına uygun davranmaları beklenirken, bu işletme hem bu kurallara uymamış hem de müvekkilime yönelik tehditkar bir tutum sergilemiştir. Gece saatlerinde işletmenin sahibi olduğunu söyleyen bir kişi, müvekkilimi arayarak çıkan maddenin tırnak değil, plastik olduğunu iddia etmiş ve ona bu maddeyi yakmasını söylemiştir. Yandığında plastik gibi erirse müvekkilimin kendisinden özür dilemesi gerektiğini, gerçekten tırnak olduğu ortaya çıkarsa müvekkilimin ayaklarına kapanacağını belirtmiştir. Bununla birlikte maddenin plastik olduğunun anlaşılması durumunda müvekkilime 'gününü göstereceğini' söyleyerek tehditler savurmuştur" dedi.

Ekmeğin içinden çıkanlar mide bulandırdı (DHA)

'HAK İHLALLERİNE KARŞI SESSİZ KALINMAMALI'

Kesici, müvekkilinin TCK 185'inci madde kapsamında mağdur edildiğini, ayrıca tehdit ve hakarete uğradığını söyledi. TCK 185'inci madde kapsamında ve tehdit, şantaj ve hakaret gerekçesiyle şikayetçi olduklarını belirten Kesici, "Bu olay, toplumun gıda güvenliğine güvenini sarsabilecek derecede ciddi bir durum. İnsanlar fırından ekmek alırken ne kadar güvende olduklarını sorgulamak zorunda kalmamalı. Toplumun bu tür olaylar karşısında daha bilinçli olması ve tüketicilerin hak ihlallerine karşı sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylece hem bireysel haklar korunmuş olur hem de toplum sağlığı tehlikeye atılmamış olur. Şikayetlerimizi ilgili mercilere yaptık" diye konuştu.

Telefonla ulaşılan fırın yetkilisi ise tüm belgelerinin eksiksiz olduğunu ve denetimlerden tam not aldıklarını söyledi. Ekmeğin içinden çıkanın tırnak olamayacağını, hijyen koşullarına dikkat ettiklerini belirten yetkili, maddenin plastik olabileceğini kaydetti.