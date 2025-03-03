Oscar’a damga vuran Filistin sözleri! Dünyaya çağrı yaptılar | 97. Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 97. kez düzenlenen Oscar Ödülleri'nde en iyiler belirleniyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törende birçok ünlü yıldız bir araya geldi. Törenin ana sunuculuğunu Conan O'Brien üstlendi.

BİR İLK YAŞANDI Gecede bir ilk yaşandı. Wicked filmi ile en iyi kostüm tasarımı dalında Oscar'ın sahibi olan Paul Tazewell , bu ödülü alan ilk Afro-Amerikalı isim olarak tarihe geçti.

Sean Baker, Anora ile 3 Oscar birden kazandı. (Reuters)

3 OSCAR BİRDEN

Sean Baker ise Anora isimli film ile hem en iyi orijinal senaryo hem en iyi film kurgusu ve en iyi yönetmen dallarında heykelciği kucakladı.

GECEYE DAMGA VURAN FİLİSTİN SÖZLERİ

En iyi uzun metraj belgesel ödülünü kazanan No Other Land adlı filmin biri Filistinli diğeri İsrailli olan iki yönetmeni etkileyici bir teşekkür konuşması yaptı.

2019-2023 yılları arasında çekimi tamamlanan filmin Filistinli olan yönetmedi Basel Adra, bir süre önce kızı olduğunu ve onun hayatının kendisininki gibi olmayacağını umduğunu ifade etti.