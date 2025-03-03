03 Mart 2025, Pazartesi
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Oscar'a damga vuran Filistin sözleri
Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" (Başka Toprak Yok), ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı. Törene filmin Filistinli ve İsrailli yönetmenlerinin sözleri de damga vurdu.