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Oscar’a damga vuran Filistin sözleri

Oscar'a damga vuran Filistin sözleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.03.2025 09:40
Filistinlilerin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "No Other Land" (Başka Toprak Yok), ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende "En İyi Belgesel Oscar"ını kazandı. Törene filmin Filistinli ve İsrailli yönetmenlerinin sözleri de damga vurdu.
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Oscar’a damga vuran Filistin sözleri
Oscar’a damga vuran Filistin sözleri
Oscar'a damga vuran Filistin sözleri
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