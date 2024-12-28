Yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı ❄ Meteoroloji uyardı | Atkı ve bereleri çıkartın ⛄

Aralık ayının son günlerinde yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacak. Meteoroloji 'den bazı iller için de hafta sonu kar yağışı uyarısı var.

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı (AA)

BİRÇOK İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

28 Aralık Cumartesi hava tahmin haritası 29 Aralık Pazar hava tahmin haritası

30 Aralık Pazartesi hava tahmin haritası

31 Aralık Salı hava tahmin haritası

1 Ocak Çarşamba hava tahmin haritası

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.