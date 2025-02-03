İzmir’deki kan donduran cinayette flaş gelişme! Cani adamın aldığı ceza belli oldu

F.Ö, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Hasan Ozan Baştosun, talihsiz kadının aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, F.Ö. yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise teslim olan ve ifadesinde F.Ö.'nün kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay, 9 Aralık 2020'de F.Ö'nün çalıştığı pastanede meydana geldi. Biri ilk eşinden 2 çocuk annesi F.Ö, yanına, bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Kadın ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup F.Ö ateş etti.

İzmir'deki kan donduran cinayette gerekçeli karar açıklandı | Fotoğraf-DHA

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Hasan Ozan Baştosun hakkında, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Baştosun, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırılırken, cezasında indirim de uygulanmadı. Avukatların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına hükmedip, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı geri yolladı.

CANİ ADAMA İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Bozma kararının ardından sanık yeniden İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. 6 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında F.Ö'nün avukatları, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Heyet, sanığı yine 'Kasten öldürme' suçundan yine müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'VİCDANİ KANAAT HASIL OLDU'

Heyet verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Yargıtay kararlarına göre; tasarlayarak öldürme suçunun oluşması için suç kararı ile eylem arasında bir süre bulunması ve failin soğukkanlılıkla hareket etmesi gerektiğine kararda vurgu yapıldı. Tasarlama soğukkanlılık gerektirirken, haksız tahrikin ise hiddet veya şiddetli elem etkisiyle gerçekleştiğinden, bu iki durumun aynı anda var olamayacağı belirtildi.

Somut olayda, sanığın eski eşi F.Ö ile konuşmak için iş yerine geldiği, bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı, kısa süre sonra tekrar gelip silahla maktule iki el ateş ederek öldürdüğü tespit edildi. Sanığın iş yerinden ayrılması ile geri dönmesi arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle tasarlama unsurunun oluşmadığına karar verildi. Kararda sanığa verilen cezanın hakimler heyetinde tam bir vicdani kanaat hasıl olduğunun da altı çizildi.