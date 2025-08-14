Haberler Tıkla Haberleri Marmara Adası'nda parçalanmış halde bulunmuştu! Halit Yukay'ın teknesinin parçaları sahile vurdu

Marmara Adası'nda parçalanmış halde bulunmuştu! Halit Yukay'ın teknesinin parçaları sahile vurdu

Ünlü iş insanı Halit Yukay'ın teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Çalışmalarda Yukay'a dair hiçbir iz bulunamamıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Teknenin parçaları olduğu değerlendirilen yat koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sahiline ulaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 14.08.2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 18:47
ABONE OL
HALİT YUKAY’IN TEKNESİNİN PARÇALARI SAHİLE VURDU

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar Çanakkale sahiline ulaştı.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA GELİŞME!

Yalova'dan 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın (43) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

YAT KOLTUĞU ÇANAKKALE SAHİLİNE VURDU

Yukay'a ait "Graywolf" isimli teknenin parçaları olduğu değerlendirilen yat koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sahiline ulaştı. Sahilde bulunan malzeme daha sonra incelenmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının, durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine, arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

KAPTANIN GEMİYİ LİMANDA İNCELEDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA