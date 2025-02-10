Macron’dan yapay zekaya dikkat çeken paylaşım: Takipçileri hesabının hacklendiğini düşündü!

Sosyal medyadan bir kullanıcının yorumuyla diğer "şaklabanlıklar" arasında, Macron'un bir saç kesimi dersi veren bir influencer'ın yerine geçmesi, Fransız sanatçı Nekfeu'yu taklit ederek rap yapması ve hareketlerini sergilemesi, ayrıca aktör Jean Dujardin'in Fransız casus parodi filmi OSS 117'deki bir sahnede yer alması yer alıyor.

Gerçek Emmanuel Macron, paylaşımında, "Çok güzel yapılmış, beni güldürdü." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından deepfakele oluşturulan bir videosunu yayınladı. (X)

YAPAY ZEKA EYLEM ZİRVESİ

Macron'un temel amacı, Pazartesi ve Salı günü Paris'teki Grand Palais'de gerçekleşecek Yapay Zeka Eylem zirvesine dikkat çekmekti.

Hindistan'ın eş başkanlığında gerçekleşecek zirve, Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana ilk yurtdışı seyahatinde olan ABD başkan yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yapay zeka patronlarını bir araya getirecek.

Macron, "Daha ciddisi, yapay zeka ile çok büyük şeyler başarabiliriz: Sağlık hizmetlerini, enerjiyi, toplumumuzdaki yaşamı değiştirebiliriz." dedi.