Haberler Tıkla Haberleri Macron'dan yapay zekaya dikkat çeken paylaşım: Takipçileri hesabının hacklendiğini düşündü!

Macron'dan yapay zekaya dikkat çeken paylaşım: Takipçileri hesabının hacklendiğini düşündü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te gerçekleşecek yapay zeka zirvesini duyurmak için sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya fenomeni kılığında kendisinin yer aldığı deepfake videolarından oluşan esprili bir video yayınlayan Macron'un takipçileri Fransız devlet başkanının hesabının hacklendiğini düşündü. Peki videoda neler vardı? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 13:42
ABONE OL
Macron’dan yapay zekaya dikkat çeken paylaşım: Takipçileri hesabının hacklendiğini düşündü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te gerçekleşecek yapay zeka zirvesi öncesi, Instagram hesabından deepfake yöntemiyle oluşturulmuş eğlenceli bir video montaj yayınladı.

Deepfake'lerin harmanlandığı klip, 47 yaşındaki Fransız cumhurbaşkanının, 1980'lerin hit parçası Desireless'ın "Voyage, Voyage" eşliğinde aslan yelesi saçlara sahip haliyle dans etmesiyle başlıyor.

Sosyal medyadan bir kullanıcının yorumuyla diğer "şaklabanlıklar" arasında, Macron'un bir saç kesimi dersi veren bir influencer'ın yerine geçmesi, Fransız sanatçı Nekfeu'yu taklit ederek rap yapması ve hareketlerini sergilemesi, ayrıca aktör Jean Dujardin'in Fransız casus parodi filmi OSS 117'deki bir sahnede yer alması yer alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından deepfakele oluşturulan bir videosunu yayınladı (X)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından deepfakele oluşturulan bir videosunu yayınladı (X)

"İYİ OYNADIM"

Pazar günü öğleden sonra itibarıyla 135.000 beğeni toplayan Instagram'daki paylaşımında takipçilerine "İyi oynadım." dedi.

Gerçek Emmanuel Macron, paylaşımında, "Çok güzel yapılmış, beni güldürdü." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından deepfakele oluşturulan bir videosunu yayınladı. (X)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından deepfakele oluşturulan bir videosunu yayınladı. (X)

YAPAY ZEKA EYLEM ZİRVESİ

Macron'un temel amacı, Pazartesi ve Salı günü Paris'teki Grand Palais'de gerçekleşecek Yapay Zeka Eylem zirvesine dikkat çekmekti.

Hindistan'ın eş başkanlığında gerçekleşecek zirve, Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana ilk yurtdışı seyahatinde olan ABD başkan yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yapay zeka patronlarını bir araya getirecek.

Macron, "Daha ciddisi, yapay zeka ile çok büyük şeyler başarabiliriz: Sağlık hizmetlerini, enerjiyi, toplumumuzdaki yaşamı değiştirebiliriz." dedi.

Macron, bir parodide Fransız sanatçı Nekfeu'yu taklit ediyor, rap yapıyor ve hareketlerini sergiliyor. (X)Macron, bir parodide Fransız sanatçı Nekfeu'yu taklit ediyor, rap yapıyor ve hareketlerini sergiliyor. (X)

HESABININ HACKLENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Bazı kişiler, Macron'un Instagram hesabının hacklendiğini düşündüklerini söyledi.

İngiltere merkezli Telegraph'ın aktardığına göre Macron'un gönderisi, takipçileri tarafından beğenildi. Bir kullanıcı, "Harika bir başkan." yorumunda bulundu. Başka biri şöyle yazdı:

"Pazar günü görmeyi beklediğim son şey bu."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA