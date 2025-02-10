Macron’dan yapay zekaya dikkat çeken paylaşım: Takipçileri hesabının hacklendiğini düşündü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te gerçekleşecek yapay zeka zirvesi öncesi, Instagram hesabından deepfake yöntemiyle oluşturulmuş eğlenceli bir video montaj yayınladı.
Deepfake'lerin harmanlandığı klip, 47 yaşındaki Fransız cumhurbaşkanının, 1980'lerin hit parçası Desireless'ın "Voyage, Voyage" eşliğinde aslan yelesi saçlara sahip haliyle dans etmesiyle başlıyor.
Sosyal medyadan bir kullanıcının yorumuyla diğer "şaklabanlıklar" arasında, Macron'un bir saç kesimi dersi veren bir influencer'ın yerine geçmesi, Fransız sanatçı Nekfeu'yu taklit ederek rap yapması ve hareketlerini sergilemesi, ayrıca aktör Jean Dujardin'in Fransız casus parodi filmi OSS 117'deki bir sahnede yer alması yer alıyor.
"İYİ OYNADIM"
Pazar günü öğleden sonra itibarıyla 135.000 beğeni toplayan Instagram'daki paylaşımında takipçilerine "İyi oynadım." dedi.
Gerçek Emmanuel Macron, paylaşımında, "Çok güzel yapılmış, beni güldürdü." ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA EYLEM ZİRVESİ
Macron'un temel amacı, Pazartesi ve Salı günü Paris'teki Grand Palais'de gerçekleşecek Yapay Zeka Eylem zirvesine dikkat çekmekti.
Hindistan'ın eş başkanlığında gerçekleşecek zirve, Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana ilk yurtdışı seyahatinde olan ABD başkan yardımcısı JD Vance de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yapay zeka patronlarını bir araya getirecek.
Macron, "Daha ciddisi, yapay zeka ile çok büyük şeyler başarabiliriz: Sağlık hizmetlerini, enerjiyi, toplumumuzdaki yaşamı değiştirebiliriz." dedi.
HESABININ HACKLENDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER
Bazı kişiler, Macron'un Instagram hesabının hacklendiğini düşündüklerini söyledi.
İngiltere merkezli Telegraph'ın aktardığına göre Macron'un gönderisi, takipçileri tarafından beğenildi. Bir kullanıcı, "Harika bir başkan." yorumunda bulundu. Başka biri şöyle yazdı:
"Pazar günü görmeyi beklediğim son şey bu."