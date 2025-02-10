Ege’de deprem alarmı! Acil uyarı sistemleri kuruldu: Vatandaşları uyaracak

Turgutreis Meydanı'na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.

Bodrum’da tsunami için erken uyarı sistemi devreye alındı | Fotoğraf-İHA

TSUNAMİ RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ARTACAK

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.