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Ege'de deprem alarmı! Acil uyarı sistemleri kuruldu: Vatandaşları uyaracak

Ege'de Santorini Adası’nda yaşanan depremler tedirginlik oluşturdu. Depremler sonrası Muğla’da AFAD harekete geçti. Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı AFAD ekipleri tarafından erken uyarı sistemi kuruldu. Depremler nedeniyle devreye alınan sistem, Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenlerle vatandaşları muhtemel tehlikeye karşı uyarıda bulunacak.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:14
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Ege’de deprem alarmı! Acil uyarı sistemleri kuruldu: Vatandaşları uyaracak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tsunami riskine karşı AFAD ekipleri tarafından erken uyarı sistemi kuruldu.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Muğla Valiliği, Santorini Adası'ndaki art arda meydana gelen depremlerin Ege kıyılarını etkileyebileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen AFAD ekipleri, Bodrum'da tespit çalışmaları yaptı.

Bodrum’da tsunami için erken uyarı sistemi devreye alındı | Fotoğraf-İHABodrum’da tsunami için erken uyarı sistemi devreye alındı | Fotoğraf-İHA

2 KİLOMETRELİK ALANDAN DUYULACAK

Turgutreis Meydanı'na kurulan erken uyarı sistemi, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Bodrum’da tsunami için erken uyarı sistemi devreye alındı | Fotoğraf-İHABodrum’da tsunami için erken uyarı sistemi devreye alındı | Fotoğraf-İHA

TSUNAMİ RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ARTACAK

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.

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