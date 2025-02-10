Macron’dan yapay zekayla dikkat çeken paylaşım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te gerçekleşecek yapay zeka zirvesini duyurmak için sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya fenomeni kılığında kendisinin yer aldığı deepfake videolarından oluşan esprili bir video yayınlayan Macron'un takipçileri Fransız devlet başkanının hesabının hacklendiğini düşündü. Peki videoda neler vardı? İşte ayrıntılar...