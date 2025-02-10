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Amatör maçta yeşil saha boks alanına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Rize'de oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı. Veliköyspor ile Ünye 1957 Spor arasında oynanan maçta hakem kararlarını beğenmeyen futbolcular kendi aralarında kavgaya başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada birçok futbolcu yaralandı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:20
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Amatör maçta yeşil saha boks alanına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Rize'de oynanan Veliköyspor-Ünye 1957 Spor karşılaşmasında kavga çıkınca ortaya da spora yakışmayan görüntüler çıktı. Bölgesel Amatör Lig'in 19. haftasındaki 2. grup karşılaşmasında Veliköyspor kendi sahasında Ordu temsilcisi Ünye 1957 Spor'u ağırladı. Furkan Hakkı Kütükoğlu, Mazlum Bilici ve İbrahim Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada verilen hakem kararları 2 takım arasında gerginliğe neden oldu.

Kavgada sakatlanan bazı futbolcuları arkadaşları taşıdı (İHA)Kavgada sakatlanan bazı futbolcuları arkadaşları taşıdı (İHA)

Karşılaşmada ceza sahasının içerisinde 2 elle müdahale sonucunda Veliköyspor lehine 2 penaltının verilmediğini iddia eden oyuncular ile hakem arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kavgada bazı futbolcuların kafası yarıldı (İHA)Kavgada bazı futbolcuların kafası yarıldı (İHA)

Ardından Veliköyspor aleyhine Ünye 1957 Spor'un kullanacağı bir penaltı kararı verilmesi üzerine sahada tartışma yaşanmaya başlandı.

Ortalığın karıştığı anlara ilişkin anlar (İHA)Ortalığın karıştığı anlara ilişkin anlar (İHA)

Karşılaşmanın sonlarında doğru Veliköyspor'un kullandığı penaltıda kaleciden dönen topa yeniden vuran sporcu meşin yuvarlağı filelerle buluştursa da hakem Kütükoğlu endirekt serbest vuruş iddiasıyla golü iptal etti.

Kavgada kafasına darbe alan bir futbolcu (İHA)Kavgada kafasına darbe alan bir futbolcu (İHA)

Bunun üzerine daha da gergin geçen maçta bir anda futbolcular arasında kavga çıktı. Maçın son düdüğünün ardından teknik heyetinde sahaya girmesi ile kavga büyüdü ve ortaya amatöre yakışmayan görüntüler çıktı.

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