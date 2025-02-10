Amatör maçta yeşil saha boks alanına döndü! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Rize'de oynanan Veliköyspor-Ünye 1957 Spor karşılaşmasında kavga çıkınca ortaya da spora yakışmayan görüntüler çıktı. Bölgesel Amatör Lig'in 19. haftasındaki 2. grup karşılaşmasında Veliköyspor kendi sahasında Ordu temsilcisi Ünye 1957 Spor'u ağırladı. Furkan Hakkı Kütükoğlu, Mazlum Bilici ve İbrahim Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada verilen hakem kararları 2 takım arasında gerginliğe neden oldu.