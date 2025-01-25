İzmir Bornova’da zabıta ekipleri terör estirdi! Engelli genci hastanelik ettiler

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin talimatı ile yaya kaldırımlarındaki işgalleri ortadan kaldırmak için denetime çıkan zabıta ekipleri kelimenin tam anlamıyla terör estirdi. Kazım Dirik Mahallesi'nde cadde üzerindeki dükkanları denetleyen belediye zabıtası, 152 Sokak'ta faaliyet gösteren Hakkı Sarcan'a ait işletmenin önündeki masa ve sandalyeyi almak istedi. İşletme sahibi Sarcan ise kaldırıma attığı masa ve sandalye için her ay belediyeye yer kirası ödediğini belirtip zabıtalara engel olmaya çalıştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

İzmir’de zabıta ekipleri terör estirdi (AHABER ARŞİV)

EŞKİYA GİBİ DAVRANDILAR

Sabah'ın haberine göre Kavgayı ayırmaya çalışan komşu esnaf, orta derece ortopedik engelli Eren Özdemir de zabıta tarafından darp edildi. Boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Özdemir, hastaneden darp raporu aldı. Ardından da karakola gidip zabıtalardan şikayetçi oldu.

"Olayı sakinleştirmek tarafları ayırmak isterken çok sayıda zabıta üstüme yürüyüp beni de darp etti" diyen Eren Özdemir, konuştu. Özdemir "Çok sayıda zabıta üzerime saldırıp beni darp etti. Doğuştan orta derece ortopedik engelliyim. Bir süre önce ayağımdan operasyon geçirmiştim. Boğazımı sıkıp ameliyat olduğum ayağıma tekme attılar. Olayı cep telefonu ile görüntülemeye çalışan komşumun eşine de şiddet uyguladılar. Bize bir devlet görevlisi gibi değil de sanki eşkıyaymış gibi davrandılar. Sadece bize değil aşağıdaki esnafı da darp etmişler. Vatandaşa yaptıkları bu muamele hiç hoş değil" dedi.