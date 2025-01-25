Meteoroloji’den Marmara’ya kar uyarısı | Plan yapanlar dikkat

Parçalı, ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı, ve çok bulutlu

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların sabah Bursa'da kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri ile akşam il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.