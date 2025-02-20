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MEB EKYS giriş belgesi alma ekranı | MEB 2025 EKYS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvurularını 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda aldı. Eğitim kurumlarına yönetici atamak amacıyla düzenlenen bu sınav için adaylar sınav giriş belgesini, sınavın saatini ve süresini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:12
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MEB EKYS giriş belgesi alma ekranı | MEB 2025 EKYS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuruları tamamlandı. 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınav öncesi, adayların sınav yerlerine atanma işlemleri sona erdi ve Sınav Giriş Belgeleri erişime açıldı.

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Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınır?

Adaylar, sınav giriş bilgilerini içeren belgelerini 20 Şubat 2025 tarihi saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alabilecekler. Giriş belgesine, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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Sınav Saati ve Yerinde Olun!

2 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek sınavda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişleri yapılmayacaktır. Adayların sınav yerlerine zamanında ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Geç kalmak, sınav hakkını kaybettirebilir.

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Önemli Hatırlatma:

Sınav günü, belgenizde yer alan sınav binası ve salon bilgileri doğrultusunda belirtilen yerde hazır bulunmanız gerekmektedir. Sınav yerinde yaşanabilecek aksaklıklar, sınavın güvenliği ve düzeni açısından engellenebilir.

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2025 MEB EKYS Sınav Konuları ve Ağırlıkları

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

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