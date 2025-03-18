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Kayıp olarak aranan Mertcan Güvercin'in öldürüldüğü ortaya çıktı!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’inin silahla bölgeden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:14
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Kayıp olarak aranan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı!

Samandağ'ın Avcılar Mahallesi'nde yaşayan Mertcan Güvercin'den 14 Mart'ta haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.

KAYIP OLARAK ARANIRKEN CESEDİ BULUNDU

Bölgede arama yapan jandarma, önceki gün Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bölgede Güvercin'in cansız bedenine ulaştı.

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)

Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi.

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)

Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda cinayete karıştığı öne sürülen ve kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile birlikte 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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