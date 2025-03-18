Kayıp olarak aranan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı!

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Mertcan Güvercin’in öldürüldüğü ortaya çıktı (DHA)

Jandarmanın yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Mertcan Güvercin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin'in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.