Kartalkaya’daki yangında acı detay! Alevlerin arasında eşini arayarak yardım istemiş

Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) için İstanbul 'da Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne ve kızının sevenleri katıldı. Tören sırasında gözyaşlarına boğulan baba Tolga Turan'ın kızı Eylül'ü (19) öperek güç almaya çalıştığı görüldü.

Bolu'daki yangın faciasında kahreden detay | Fotoğraf-İHA

ACI DETAY! EŞİNİ ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Muhtar Cem Şaik, "Tolga Bey benim çok samimi olduğum ahbabım. Pazar günü eşi ve küçük kızı tatil olduğu için otele gittiler. Ama maalesef bu olay yaşandı. Eşi yangın olduğu sırada Tolga Bey'i aramış, 'Ne olur bizi kurtar, biz çıkamıyoruz. Yanıyoruz' diyor. Tolga Bey buradan otele gidiyor. Telefonla devamlı aradığında ulaşamamış. Dumandan etkilenip yaşamlarını yitirdiler" ifadelerini kullandı.

ESKİ GAZETECİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Seha Müge Turan'ın eski gazeteci olduğu ve evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi. İngiltere'de üniversitede okuyan Eylül Turan ile babası Tolga Turan'ın İstanbul'da kaldığı, talihsiz anne ve diğer kızları Alya'nın ise komşularıyla beraber tatile gittiği öğrenildi.

"NE OLUR BİZİ KURTAR"

Otelin 7. katında 7002 numaralı odada kalan anne ve kızının yangın esnasında dumandan etkilendiği, eşi Tolga Turan'ı arayan Seha Müge Turan'ın "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği ortaya çıktı. Baba Turan'ın facianın yaşandığı otele gittiğinde eşi ve kızının cansız bedeni ile karşılaştığı öğrenildi.