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Canlı yayında boğazına sarıldı! İki siyasetçi programda birbirine girdi

Pakistan'da bir programa katılan siyasetçilerin tartışmasında tansiyon yükselince olan oldu. Birbirlerine giren siyasetçiler ağır hakaretlerde bulunurken biri ötekinin boğazına sarıldı. Kanal çalışanlarının ayırmaya çalıştığı canlı yayındaki o kavgayı izleyenler şaşkına döndü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 23:44 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 00:32
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CANLI YAYINDA BOĞAZINA SARILDI!

Pakistan'da Bol Haber Kanalı'nda canlı yayınlanan bir tartışma programında konuklar birbirine girdi.

SİYASETÇİLERDEN CANLI YAYINDA KAVGA!

CANLI YAYINDA BOĞAZINA SARILDI!

Fizza Ali, moderatörlüğündeki programda, Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Naeem Haider Panjutha ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'dan (PML-N) Ikhtiar Wali Khan, arasında Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ile ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

KANAL ÇALIŞANLARI AYIRDI

Birbirilerine ağır hakaretlerde de bulunan siyasetçilerden Khan, Panjutha'nın boğazına sarıldı. Panjutha'nın Khan'a karşılık vermesi ile stüdyo karıştı. İkiliyi ayırmak için kanal çalışanları araya girdi.

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