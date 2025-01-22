Pakistan'da Bol Haber Kanalı'nda canlı yayınlanan bir tartışma programında konuklar birbirine girdi.

CANLI YAYINDA BOĞAZINA SARILDI!

Fizza Ali, moderatörlüğündeki programda, Pakistan Adalet Hareketi'nden (PTI) Naeem Haider Panjutha ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'dan (PML-N) Ikhtiar Wali Khan, arasında Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan ile ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

KANAL ÇALIŞANLARI AYIRDI

Birbirilerine ağır hakaretlerde de bulunan siyasetçilerden Khan, Panjutha'nın boğazına sarıldı. Panjutha'nın Khan'a karşılık vermesi ile stüdyo karıştı. İkiliyi ayırmak için kanal çalışanları araya girdi.