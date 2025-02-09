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İstanbul'un metro çilesi isyan ettirdi! Yolcuları mağdur oldu: 1 ay önce de aynısı yaşandı

İstannbul'da metrolarda yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyorken bu kez de "viyadük" çalışması vatandaşları mağdur etti. Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan çalışmada seferler yapılamayanıca vatandaşlar tepki gösterdi. Otogara gitmek isteyen bir vatandaş aynı durumun 1 ay önce de yaşandığını belirterek "Bilsem metroyu kullanmaz araçla gelirdim" dedi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:28
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İstanbul’un metro çilesi isyan ettirdi! Yolcuları mağdur oldu: 1 ay önce de aynısı yaşandı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar istasyonunda başlatılan "viyadük düzenleme" çalışması kapsamında seferlerin yapılamaması nedeniyle mağdur olan yolcular duruma tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın otogar istasyonunda hafta sonları viyadük çalışması başlattı.

SEFERLER DURDURULDU VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Çalışmalar nedeniyle 8 Şubat Cumartesi saat 22.30-00.00 ile 9 Şubat Pazar saat 06.00-00.00 arasında hatta yer alan Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında seferler durduruldu.

İstanbul'da ʺviyadük düzenleme çalışmasıʺ metro hattındaki yolcuları mağdur etti | Fotoğraf-AAİstanbul'da ʺviyadük düzenleme çalışmasıʺ metro hattındaki yolcuları mağdur etti | Fotoğraf-AA

Yapılan düzenlemeden bilgisi olmayan bazı yolcular metro istasyonlarında mağduriyet yaşadı. Bu saatlerde Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında düzenlenen ücretsiz İETT otobüs seferleri de yetersiz kaldı.

METROLARDA YOĞUNLUK

Seferlerin durumunu bilmeyen yolcuların otobüse yönlendirilmesi sırasında metrolarda yoğunluk oluştu. Esenler'de, metrodan inen yolcular, görevlilerin megafonla yaptığı duyurularla ücretsiz seferlere yönlendirildi.

Metrodaki bazı yolcular, bebek arabası ve çantalarıyla merdivenlerden çıkmak zorunda kaldı.

İstanbul'da ʺviyadük düzenleme çalışmasıʺ metro hattındaki yolcuları mağdur etti | Fotoğraf-AAİstanbul'da ʺviyadük düzenleme çalışmasıʺ metro hattındaki yolcuları mağdur etti | Fotoğraf-AA

İSYAN ETTİ: 1 AY ÖNCE DE AYNISI YAŞANDI

Otogara gitmek isteyen Bekir Karataş, yaklaşık 1 ay önce de aynı durumun yaşandığını söyledi. Karataş, "Bu çalışma geceden sabaha kadar yapılabilir. Çalışmalar yapılacak, buna karşı değiliz ama pazar günü de hafta içi mesai saatlerinde de olmaz." dedi.

Metroda hiçbir bilgi yazmadığını aktaran Karataş, "Kirazlı'da bindim, Esenler'de indim. Bilsem metroyu kullanmaz araçla gelirdim." diye konuştu.

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