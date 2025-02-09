Prens Harry sınır dışı mı ediliyor? Trump’tan açıklama geldi: O korkunç biri!

Trump, The New York Post'a, 2024'te Prens Harry 'nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri." ifadelerini kullandı. Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor." ifadesine yer verdi.

Sussex Dükü ve Düşesi, 2025 Invictus Oyunları'nın açılış törenine katıldılar (AFP) BAŞKAN OLMADAN ÖNCE AKSİ BİR MESAJ VERMİŞTİ Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD 'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti. Öte yandan Trump, Prens Harry hakkında 2024'te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Trump, ziyaretinin Kraliçe II. Elizabeth'in 25 yıldır yaşadığı en eğlenceli ziyaret olduğunu söyledi / 14 Haziran 2019 (Arşiv)

MEGHAN'DAN TRUMP'A: KADIN DÜŞMANI BÖLÜCÜ

Telegraph'ın aktardığına göre Trump ile Sussex'ler arasında hiçbir bağ yok.

Meghan, Kraliyet ailesine katılmadan önce politikacı hakkındaki görüşlerini açıklamış ve onu "kadın düşmanı" ve "bölücü" olarak tanımlamıştı.

Daha sonra, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Dük ve Düşes, ABD seçmenlerini "nefret söylemini, yanlış bilgiyi ve çevrimiçi olumsuzluğu reddetmeye" çağıran bir video mesajı yayınlayarak Joe Biden'ı Trump'tan daha çok desteklemiş gibi görünmüşlerdi.