Haberler Tıkla Haberleri Prens Harry sınır dışı mı ediliyor? Trump'tan açıklama geldi: O korkunç biri!

Prens Harry sınır dışı mı ediliyor? Trump'tan açıklama geldi: O korkunç biri!

ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te sınır dışı edebileceğini ima ettiği İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:22 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:31
ABONE OL
Prens Harry sınır dışı mı ediliyor? Trump’tan açıklama geldi: O korkunç biri!

Trump, The New York Post'a, 2024'te Prens Harry'nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Prens Harry'yi sınır dışı etmekle "ilgilenmediğini" vurgulayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle (Meghan Markle) yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bence zavallı Harry kontrol ediliyor." ifadesine yer verdi.

Sussex Dükü ve Düşesi, 2025 Invictus Oyunları'nın açılış törenine katıldılar (AFP)Sussex Dükü ve Düşesi, 2025 Invictus Oyunları'nın açılış törenine katıldılar (AFP)

BAŞKAN OLMADAN ÖNCE AKSİ BİR MESAJ VERMİŞTİ

Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry'nin "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.

Öte yandan Trump, Prens Harry hakkında 2024'te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Trump, ziyaretinin Kraliçe II. Elizabeth'in 25 yıldır yaşadığı en eğlenceli ziyaret olduğunu söyledi / 14 Haziran 2019 (Arşiv)Trump, ziyaretinin Kraliçe II. Elizabeth'in 25 yıldır yaşadığı en eğlenceli ziyaret olduğunu söyledi / 14 Haziran 2019 (Arşiv)

MEGHAN'DAN TRUMP'A: KADIN DÜŞMANI BÖLÜCÜ

Telegraph'ın aktardığına göre Trump ile Sussex'ler arasında hiçbir bağ yok.

Meghan, Kraliyet ailesine katılmadan önce politikacı hakkındaki görüşlerini açıklamış ve onu "kadın düşmanı" ve "bölücü" olarak tanımlamıştı.

Daha sonra, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Dük ve Düşes, ABD seçmenlerini "nefret söylemini, yanlış bilgiyi ve çevrimiçi olumsuzluğu reddetmeye" çağıran bir video mesajı yayınlayarak Joe Biden'ı Trump'tan daha çok desteklemiş gibi görünmüşlerdi.

Foto: AFPFoto: AFP

OTOBİYOGRAFİSİNDE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.

Foto: AFPFoto: AFP

Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA