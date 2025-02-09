İstanbul'da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ'nin skandal açıklamasına tepki | "İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız"

İstanbul'un bazı ilçelerinde musluktan çamurlu su aktı | Fotoğraf- X üzerinden yapılan paylaşımlar

"SAĞLIĞA BİR ZARARI YOK"

Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."

"İSTANBUL'U HİZMETSİZLİĞE MAHKUM ETTİNİZ"

Tepki çeken olaya vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. İşte o tepkiler: