İstanbul'da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ'nin skandal açıklamasına tepki | "İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız"
İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşları isyan ettirdi. Çeşmeden akan kahverengi ve kirli suya vatandaşlar çözüm beklerken İSKİ'nin açıklaması ise şoke etti. Çamurlu suya ilişkin İSKİ suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını açıkladı. İSKİ'nin bu açıklamasına da vatandaşlar sosyal medyada sert tepki gösterdi. Bir kullanıcı 'Yıl 2025: Çeşmeden akan suyun durumu. Koskoca İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız. Yazıklar olsun' sözleri ile tepkisini dile getirdi.
İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşları isyan ettirdi.
Kentte Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde ikamet eden bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.
MUSLUKTAN SU DEĞİL ÇAMUR AKTI
Bazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.
"SAĞLIĞA BİR ZARARI YOK"
Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."
"İSTANBUL'U HİZMETSİZLİĞE MAHKUM ETTİNİZ"
Tepki çeken olaya vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. İşte o tepkiler:
"Yıl 2025: Çeşmeden akan suyun durumu… Koskoca İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız. Yazıklar olsun!"
"Ya siz dalga mı geçiyorsunuz çeşmelerden çamur akıyor ve bu insan sağlığına zararlı değil öyle mi ?"
"ben yazmaya utanıyorum siz nasıl hiçbir şey olmamış gibi duruyorsunuz? Sistemlerde arıza yoksa neden mağduriyet yaşıyoruz? Aani oluşan arıza olduğu ve 11'de geleceği söylendi, 7 saat bitti hala sular yok?"
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