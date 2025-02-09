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İstanbul'da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ'nin skandal açıklamasına tepki | "İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 20:58 Güncelleme: 09.02.2025 21:34
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İstanbul’da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ’nin skandal açıklamasına tepki | İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşları isyan ettirdi. Çeşmeden akan kahverengi ve kirli suya vatandaşlar çözüm beklerken İSKİ'nin açıklaması ise şoke etti. Çamurlu suya ilişkin İSKİ suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını açıkladı. İSKİ'nin bu açıklamasına da vatandaşlar sosyal medyada sert tepki gösterdi. Bir kullanıcı 'Yıl 2025: Çeşmeden akan suyun durumu. Koskoca İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız. Yazıklar olsun' sözleri ile tepkisini dile getirdi.

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşları isyan ettirdi.

Kentte Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde ikamet eden bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

MUSLUKTAN SU DEĞİL ÇAMUR AKTI

Bazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde musluktan çamurlu su aktı | Fotoğraf- X üzerinden yapılan paylaşımlarİstanbul'un bazı ilçelerinde musluktan çamurlu su aktı | Fotoğraf- X üzerinden yapılan paylaşımlar

"SAĞLIĞA BİR ZARARI YOK"

Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir. Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."

"İSTANBUL'U HİZMETSİZLİĞE MAHKUM ETTİNİZ"

Tepki çeken olaya vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. İşte o tepkiler:

X üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Yıl 2025: Çeşmeden akan suyun durumu… Koskoca İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız. Yazıklar olsun!"

X üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Ya siz dalga mı geçiyorsunuz çeşmelerden çamur akıyor ve bu insan sağlığına zararlı değil öyle mi ?"

X üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"ben yazmaya utanıyorum siz nasıl hiçbir şey olmamış gibi duruyorsunuz? Sistemlerde arıza yoksa neden mağduriyet yaşıyoruz? Aani oluşan arıza olduğu ve 11'de geleceği söylendi, 7 saat bitti hala sular yok?"

X üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.trX üzerinden gelen tepkiler | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

"Devlet yönetecekmişsiniz birde. Daha musluktan akan suyu idare edemiyorsun. 21. Yüzyılda İstanbul'un göbeğinde musluktan çamur akıyor. Ekiplerin suya temiz diyor. Su temizse gel birlikte içelim."

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İstanbul’da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ’nin skandal açıklamasına tepki | İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız İstanbul’da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ’nin skandal açıklamasına tepki | İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız İstanbul’da çamurlu su isyan ettirdi! İSKİ’nin skandal açıklamasına tepki | İstanbul’u hizmetsizliğe mahkum bıraktınız
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